Подведены итоги седьмого сезона Чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge
28 и 29 марта 2026 года в г. Усть-Лабинске (Краснодарский край) подвели итоги финального этапа и всего сезона чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge.

Фото: Пресс-служба Systême Electric Drift Challenge

В седьмом сезоне заявки на участие были получены от 111 пилотов из 40 городов и населённых пунктов России от Санкт-Петербурга до Находки, от Мурманска до Сочи. Сдвоенные этапы ноября 2025 г. (1-й и 2-й этапы) и марта 2026 года (3-й и 4-й этапы) позволили пилотам провести время с максимальной пользой – спортсменам были доступны двухнедельные тренировки, что позволило отточить мастерство, наладить автомобили и получить колоссальный опыт. В день квалификации финального этапа через стартовую арку на разгон отправился 71 пилот. Безоговорочным лидером выступил Леонид Шнайдер (г. Красноярск), показавший эталонный проезд и набравший 100,5 балла во второй попытке, собравшись после неудачного первого заезда с 68 очками.

Финальный этап собрал на СТК «Пилот» рекордное число любителей дрифта — около 2,5 тыс. человек. Зрители могли следить за ходом соревнований, общаться со спортсменами и получать удовольствие от проездов.

Фото: Пресс-служба Systême Electric Drift Challenge

Итоги 4-го этапа:

Победитель квалификации — Леонид Шнайдер (г. Красноярск) на BMW E92 (100,5 балла), команда ALL CASH.

Личный зачёт:
1-е место – Илья Попов (г. Сочи) на Nissan 350м (222 очка), команда «Лекар Одержимые Моторспорт»;
2-е место – Данила Воробьёв (г. Пенза) на BMW E92 (191 очко), команда «ЦМРБанк»;
3-е место – Артём Шабанов (г. Москва) на BMW E92 (181 очко), команда «ЦМРБанк».

Командный зачёт:
1-е место – «ЦМРБанк» (372 очка);
2-е место – «Лекар Одержимые Моторспорт» (308 очков);
3-е место – ALL CASH (202 очка).

Итоги 7-го сезона:

Личный зачёт:
1-е место –Леонид Шнайдер (г. Красноярск) на BMW E92 (811 очков), команда ALL CASH;
2-е место – Артем Шабанов (г. Москва) на BMW E92 (726 очков), команда «ЦМРБанк»;
3-е место – Данила Воробьёв (г. Пенза) на BMW E92 (506 очков), команда «ЦМРБанк».

Командный зачёт:
1-е место – «ЦМРБанк» (1232 очка);
2-е место – ALL CASH (1213 очков);
3-е место – Carville Racing (673 очка).

Фото: Пресс-служба Systême Electric Drift Challenge

