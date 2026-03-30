«Должно быть и что-то хорошее». Тото Вольф — о взаимоотношениях с Кристианом Хорнером

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о своих взаимоотношениях с бывшим боссом коллектива «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Даже когда я испытывал величайшее разочарование и гнев по отношению к нему… В такие моменты нужно напомнить себе, что даже у твоего злейшего врага есть лучший друг, так что должно быть и что-то хорошее. В те годы всё было слишком напряжённо, слишком ожесточённо, и случались вещи, которых я даже сегодня не могу понять, почему он их сделал.

Я не знаю, найдёт ли он свой путь назад [в Формулу-1] и в каком качестве. Я, конечно, не желаю ему зла. И мы должны отдавать друг другу должное. Не так много руководителей команд добились того, чего добился он. Я вижу эту ситуацию так — когда что бы ни случилось, каковы бы ни были результаты, вернётся он в Формулу-1 или нет, я к этому отношусь спокойно», — приводит слова Вольфа Press Association Sport.