Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Должно быть и что-то хорошее». Тото Вольф — о взаимоотношениях с Кристианом Хорнером

«Должно быть и что-то хорошее». Тото Вольф — о взаимоотношениях с Кристианом Хорнером
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о своих взаимоотношениях с бывшим боссом коллектива «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Даже когда я испытывал величайшее разочарование и гнев по отношению к нему… В такие моменты нужно напомнить себе, что даже у твоего злейшего врага есть лучший друг, так что должно быть и что-то хорошее. В те годы всё было слишком напряжённо, слишком ожесточённо, и случались вещи, которых я даже сегодня не могу понять, почему он их сделал.

Я не знаю, найдёт ли он свой путь назад [в Формулу-1] и в каком качестве. Я, конечно, не желаю ему зла. И мы должны отдавать друг другу должное. Не так много руководителей команд добились того, чего добился он. Я вижу эту ситуацию так — когда что бы ни случилось, каковы бы ни были результаты, вернётся он в Формулу-1 или нет, я к этому отношусь спокойно», — приводит слова Вольфа Press Association Sport.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android