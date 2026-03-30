Ферстаппен и Цунода не примут участия в тестах «Пирелли» в Японии

Ферстаппен и Цунода не примут участия в тестах «Пирелли» в Японии
Команды Формулы-1 «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» после Гран-при Японии Формулы-1 остались на автодроме «Сузука», чтобы принять участие в тестах шинного производителя «Пирелли».

При этом, по данным издания RacingNews365, команду «Ред Булл» будет представлять только боевой пилот коллектива Исак Хаджар, а четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен не примет участия в тестах, так как уже покинул Японию, также как и резервный гонщик «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» Юки Цунода.

За «Рейсинг Буллз» выступят оба боевых пилота — Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.

После трёх этапов «Ред Булл» занимает шестое место в Кубке конструкторов с 16 баллами на счету. «Рейсинг Буллз» — на седьмом месте (14 очков).

