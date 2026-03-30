В «Макларене» позитивно оценили темп болида после Гран-при Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла подвёл итоги Гран-при Японии.

«У нас выдался очень позитивный день для команды в целом. Мы смогли начать гонку двумя машинами, что случилось впервые в этом году, и смогли финишировать. Мы сами были удивлены, особенно в конце первого отрезка, когда нам удавалось не только удерживать Расселла позади, но и отрываться от него в конце этого же отрезка. Поэтому мы подумали, что должны заехать [на пит-стоп] первыми, чтобы сохранить лидерство, потому что хотели попытаться выиграть гонку.

Но мы никогда не узнаем, было бы это возможно или нет без машины безопасности. Думаю, мы, возможно, имели бы шансы в борьбе против Расселла, потому что мы видели, что он в любом случае испытывал трудности с обгоном даже «Феррари», и, думаю, в гонке «Макларен» и «Феррари» обладали схожим темпом. У Антонелли, однако, темп был быстрее, чем у всех остальных.

Думаю, мы должны просто извлечь много позитива. И для самого Оскара есть много позитива, ведь он очень хорошо показывает себя в начале сезона. Жаль, что у него не было условий доказать это и продемонстрировать. В Японии у него был шанс, и он это сделал», — приводит слова Стеллы PlanetF1.