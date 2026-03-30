Пиастри: хотелось бы посмотреть, как всё сложилось бы без машины безопасности

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» высказался о втором месте на Гран-при Японии.

«Мне бы очень хотелось посмотреть, как всё сложилось бы без появления машины безопасности. Думаю, мне нужно оглянуться назад и посмотреть, был ли Кими быстрее Джорджа или примерно ехал в таком же темпе.

Думаю, если бы он был на том же уровне, что и Джордж, то это был бы очень напряжённый день, потому что, вероятно, оба они прямо висели бы у меня на хвосте. Но да, думаю, как только Кими получил чистый воздух, он явно был намного быстрее меня. Так что я не уверен, что мы бы выиграли гонку, но мне бы, безусловно, хотелось это узнать», — приводит слова Пиастри PlanetF1.