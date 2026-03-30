Пиастри: хотелось бы посмотреть, как всё сложилось бы без машины безопасности
Поделиться
Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» высказался о втором месте на Гран-при Японии.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Мне бы очень хотелось посмотреть, как всё сложилось бы без появления машины безопасности. Думаю, мне нужно оглянуться назад и посмотреть, был ли Кими быстрее Джорджа или примерно ехал в таком же темпе.
Думаю, если бы он был на том же уровне, что и Джордж, то это был бы очень напряжённый день, потому что, вероятно, оба они прямо висели бы у меня на хвосте. Но да, думаю, как только Кими получил чистый воздух, он явно был намного быстрее меня. Так что я не уверен, что мы бы выиграли гонку, но мне бы, безусловно, хотелось это узнать», — приводит слова Пиастри PlanetF1.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2026
-
23:59
-
23:34
-
22:55
-
22:45
-
21:49
-
21:07
-
20:41
-
19:57
-
19:43
-
18:43
-
18:17
-
17:58
-
17:32
-
16:50
-
16:27
-
15:48
-
15:30
-
15:00
-
14:50
-
14:15
-
14:04
-
13:35
-
12:21
-
12:01
-
11:47
-
10:57
-
10:43
-
09:57
-
09:56
-
09:38
-
06:12
-
01:59
-
00:54
-
00:43
-
00:11