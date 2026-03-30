Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: хотелось бы посмотреть, как всё сложилось бы без машины безопасности

Комментарии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» высказался о втором месте на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Мне бы очень хотелось посмотреть, как всё сложилось бы без появления машины безопасности. Думаю, мне нужно оглянуться назад и посмотреть, был ли Кими быстрее Джорджа или примерно ехал в таком же темпе.

Думаю, если бы он был на том же уровне, что и Джордж, то это был бы очень напряжённый день, потому что, вероятно, оба они прямо висели бы у меня на хвосте. Но да, думаю, как только Кими получил чистый воздух, он явно был намного быстрее меня. Так что я не уверен, что мы бы выиграли гонку, но мне бы, безусловно, хотелось это узнать», — приводит слова Пиастри PlanetF1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android