Лиам Лоусон рассказал о борьбе при новом регламенте Формулы-1 в сезоне-2026

Лиам Лоусон рассказал о борьбе при новом регламенте Формулы-1 в сезоне-2026
Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон из команды «Рейсинг Буллз» после Гран-при Японии рассказал, как проходит борьба на трассе при новом регламенте.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Управление энергией? Это чрезвычайно сложно. По сути, на старте гонки меня совершенно неожиданно обошёл Габриэл [Бортолето], и я очень разволновался из-за этого. Затем мы вышли на следующую прямую, и я просто пролетел мимо него, используя больше энергии. Так, в общем-то, и проходит вся гонка.

Я знал, что, если Эстебан [Окон] использует энергию, чтобы обогнать меня, я смогу вернуть позицию обратно. Думаю, он это тоже понимал, поэтому мы оба просто держали стабильный темп всю гонку, сохраняя хоть какой-то интерес к борьбе», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

