Лиам Лоусон рассказал о борьбе при новом регламенте Формулы-1 в сезоне-2026

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон из команды «Рейсинг Буллз» после Гран-при Японии рассказал, как проходит борьба на трассе при новом регламенте.

«Управление энергией? Это чрезвычайно сложно. По сути, на старте гонки меня совершенно неожиданно обошёл Габриэл [Бортолето], и я очень разволновался из-за этого. Затем мы вышли на следующую прямую, и я просто пролетел мимо него, используя больше энергии. Так, в общем-то, и проходит вся гонка.

Я знал, что, если Эстебан [Окон] использует энергию, чтобы обогнать меня, я смогу вернуть позицию обратно. Думаю, он это тоже понимал, поэтому мы оба просто держали стабильный темп всю гонку, сохраняя хоть какой-то интерес к борьбе», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.