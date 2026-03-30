«Разница в один круг — и была бы моя победа». Расселл — о Гран-при Японии

«Разница в один круг — и была бы моя победа». Расселл — о Гран-при Японии
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался о появлении машины безопасности на Гран-при Японии после того, как он провёл пит-стоп.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Машина безопасности? Разница в один круг, и это, вероятно, была бы моя победа в гонке. Это очень обидно. Я имею в виду, всё, что могло пойти не так, пошло не так. Очевидно, мы оба плохо стартовали. Мой старт был чуть менее плохим. Время появления машины безопасности. Рестарт, у меня сработало ограничение на зарядку, из-за чего я не мог заряжать батарею, — похоже на то, с чем сталкивались некоторые гонщики на старте гонки.

У меня не было заряда для рестарта. Льюис [Хэмилтон] меня обошёл, а затем возникла ещё одна проблема с батареей, когда меня обогнал Шарль [Леклер]. Так что, как я уже сказал, разница в один круг, и, вероятно, мы бы сейчас вели совсем другой разговор», — приводит слова Расселла PlanetF1.

