«Разница в один круг — и была бы моя победа». Расселл — о Гран-при Японии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался о появлении машины безопасности на Гран-при Японии после того, как он провёл пит-стоп.
«Машина безопасности? Разница в один круг, и это, вероятно, была бы моя победа в гонке. Это очень обидно. Я имею в виду, всё, что могло пойти не так, пошло не так. Очевидно, мы оба плохо стартовали. Мой старт был чуть менее плохим. Время появления машины безопасности. Рестарт, у меня сработало ограничение на зарядку, из-за чего я не мог заряжать батарею, — похоже на то, с чем сталкивались некоторые гонщики на старте гонки.
У меня не было заряда для рестарта. Льюис [Хэмилтон] меня обошёл, а затем возникла ещё одна проблема с батареей, когда меня обогнал Шарль [Леклер]. Так что, как я уже сказал, разница в один круг, и, вероятно, мы бы сейчас вели совсем другой разговор», — приводит слова Расселла PlanetF1.
- 30 марта 2026
-
23:59
-
23:34
-
22:55
-
22:45
-
21:49
-
21:07
-
20:41
-
19:57
-
19:43
-
18:43
-
18:17
-
17:58
-
17:32
-
16:50
-
16:27
-
15:48
-
15:30
-
15:00
-
14:50
-
14:15
-
14:04
-
13:35
-
12:21
-
12:01
-
11:47
-
10:57
-
10:43
-
09:57
-
09:56
-
09:38
-
06:12
-
01:59
-
00:54
-
00:43
-
00:11