Туррини: если бы Ферстаппен доминировал на «Мерседесе», то угрожал бы уходом из Ф-1?

Туррини: если бы Ферстаппен доминировал на «Мерседесе», то угрожал бы уходом из Ф-1?
Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини отреагировал на слова четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») о возможном уходе из серии.

«Меньше года назад Ферстаппен был в шаге от подписания контракта с «Мерседесом» (он должен был заменить [Джорджа] Расселла). И, очевидно, сейчас мой крестник Антонелли имел бы на две победы меньше.

Вопрос: исходя из того, что Супер Макс — лучший из всех, как я утверждаю годами, неужели кто-то здесь всерьёз верит, что, если бы нидерландец доминировал в машине Тото Вольфа, он бы угрожал уходом из спорта?

Серьёзно? 21 победа «Ред Булл» (21 из 22) в 2023 году — это был праздник честной конкуренции равных? Мы мужчины или бараны? (неприятие новых правил здесь ни при чём, регламент иногда бывает ошибочным и даже опасным, и я писал об этом раньше. Но злиться на Антонелли за то, что он побеждает на этом «Мерседесе», — это не признак ума. Это капитуляция перед слабым мышлением. Разве был виноват Баттон в двойном диффузоре 2009 года? Или Алонсо — в запрете менять шины в 2005-м? Продолжать или примеров достаточно? Человек, не умеющий разделять, не мудр. Он просто ошибается)», — написал Туррини в своей колонке.

