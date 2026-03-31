Макс Ферстаппен рассказал о проблемах с батареей на трассах, подобных «Сузуке»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал о проблемах в работе с энергией на трассах, подобных «Сузуке».

«Да, у нас немного больше возможностей для использования энергии, когда находимся в пределах одной секунды, и особенно на такой трассе, как «Сузука», где управление энергией довольно плохое, вы можете использовать режим прямой много раз и всё равно будете оставаться в безопасности от атак соперника. В общем, просто нужно быть очень осторожным с тем, как вы используете батарею. Да, это немного сложно звучит.

Проблемы возникают в условиях, когда, скажем, идёт длинная прямая, затем только небольшая шикана, а потом снова длинная прямая. Если вы используете энергию на одной прямой, у вас не будет мощности на следующей. На некоторых других трассах, если у вас есть длинная прямая, а затем, возможно, несколько поворотов, у вас есть время зарядиться.

Здесь [в «Сузуке»] этого нет, и так обстоит дело во многих местах, где вы хотите совершить обгон: есть только один поворот для зарядки, а затем снова длинная прямая. Это делает практически невозможным как-то выгодно для себя использовать батарею, потому что это абсолютно неэффективно», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.