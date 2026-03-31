Кими Антонелли одержал 500-ю победу с поула в истории Формулы-1

Кими Антонелли одержал 500-ю победу с поула в истории Формулы-1
Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли отметился ещё одним статистическим достижением по итогам Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

Победа на этапе стала 500-й в истории Формулы-1, одержанной с поул-позиции. Всего с момента первого чемпионатного этапа — Гран-при Великобритании 1950 года — было проведено 1152 гонки, и 500 из них завершились победой пилота, стартовавшего с первого места. Первую такую победу в истории чемпионата одержал итальянский гонщик Джузеппе Фарина.

Рекорд по количеству побед с поул-позиции принадлежит семикратному чемпиону мира британцу Льюису Хэмилтону — 61. Его последняя такая победа датирована Гран-при Саудовской Аравии 2021 года.

