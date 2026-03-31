Макс Ферстаппен рассказал, почему пропустит гонку NLS3 на «Нюрбургринге»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен не выступит в гонке Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS3), запланированной на 11 апреля 2026 года.

«Нет, [в] NLS3 [принять участие] не получится, потому что моя команда в этот уикенд выступает в GT World Challenge Europe в Поль-Рикаре, поэтому мы не можем это сделать», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport-Total.

На предыдущем этапе NLS2 Ферстаппен завоевал поул с преимуществом 1,9 секунды и одержал победу на трассе с комфортным отрывом почти в минуту. Однако из-за ошибки команды Winward, использовавшей на один комплект шин больше разрешённого, экипаж под номером 3, в который также входили Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья, был дисквалифицирован.

