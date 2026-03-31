Менеджмент Франко Колапинто обратился к фанатам после аварии Оливера Бермана

Менеджмент пилота «Альпин» Франко Колапинто призвал фанатов аргентинца не тратить энергию на хейтеров после критики в адрес гонщика из-за аварии пилота «Хааса» Оливера Бермана на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Гонка, которую лучше забыть. Франко не повезло с моментом выезда машины безопасности, что лишило его шансов побороться за очки. Мы также не можем игнорировать инцидент, приведший к аварии Олли Бермана, в которой Франко не был виноват. Это стало следствием новых правил управления энергией, что подтверждается официальным заявлением ФИА. Несмотря на это, Франко подвергается необоснованной критике и ненависти, так что давайте проявим к нему всю любовь и поддержку, которых он заслуживает», — написали представители Bullet Sports Management в социальной сети Х.

Позже они добавили: «Ребята, не волнуйтесь. Франко в надёжных руках и получает всю необходимую поддержку. Он сильнее, чем вы думаете, и негативные комментарии или оскорбления на него не повлияют.

Не тратьте свою энергию на хейтеров. Лучше направьте её на поддержку Франко. Его окружают надёжные люди, которые заботятся о том, чтобы он чувствовал себя в безопасности и был счастлив, так что можете не беспокоиться».

Об аварии:
Фото: Берман разбил болид и сильно хромал во время Гран-при Японии
