«Пирелли» проводит в Сузуке тесты дождевых шин на сезон 2027 года с участием «Ред Булл»

Сегодня, 31 марта, компания «Пирелли» начала двухдневную тестовую сессию на трассе «Сузука» с участием команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» для изучения новых конструкций шин, предназначенных для сезона-2027.

Основное внимание уделяется отработке конструкции покрышек и оценке новых составов для жёстких шин (C1, C2, C3). Вместо традиционных тестовых машин используются актуальные болиды 2026 года, что обеспечивает «Пирелли» более точные данные для разработки.

Отсутствие тестов в Бахрейне (дождевых, с использованием системы ирригации) и Джидды (сухих) повлияло на график итальянского производителя. Несмотря на отсутствие серьёзного износа шин во время Гран-при Японии, новый асфальт повысил уровень сцепления, что делает «Сузуку» идеальным полигоном.