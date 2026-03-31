«Легко говорить, сидя на пит-уолле». Стали доступны переговоры Ферстаппена с инженером
Поделиться
Стали доступны радиопереговоры пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе во время Гран-при Японии, в которых нидерландец выразил недовольство сложностями с обгоном Пьера Гасли из «Альпин». Об этом сообщает издание PlanetF1.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
Макс: Да, эта «Альпин» тоже быстрая.
Джанпьеро: Думаю, у тебя преимущество в две-три десятых, но я понимаю, что обгонять сложно.
Макс: Легко говорить, приятель, когда ты сидишь на пит-уолле.
Позже инженер добавил: «По крайней мере, мы знаем, что это возможно, можем подумать над стратегией».
Гонщики финишировали с разницей в 0,337 секунды: Гасли — на седьмом месте, Ферстаппен — на восьмом.
Комментарии
