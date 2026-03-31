«Легко говорить, сидя на пит-уолле». Стали доступны переговоры Ферстаппена с инженером

Стали доступны радиопереговоры пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе во время Гран-при Японии, в которых нидерландец выразил недовольство сложностями с обгоном Пьера Гасли из «Альпин». Об этом сообщает издание PlanetF1.

Макс: Да, эта «Альпин» тоже быстрая.

Джанпьеро: Думаю, у тебя преимущество в две-три десятых, но я понимаю, что обгонять сложно.

Макс: Легко говорить, приятель, когда ты сидишь на пит-уолле.

Позже инженер добавил: «По крайней мере, мы знаем, что это возможно, можем подумать над стратегией».

Гонщики финишировали с разницей в 0,337 секунды: Гасли — на седьмом месте, Ферстаппен — на восьмом.