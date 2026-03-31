Перес и Боттас предупредили «Мерседес» о большом обновлении к Майами

Пилоты «Кадиллака» Серхио Перес и Валттери Боттас предупредили «Мерседес» о готовящемся крупном обновлении болида к Гран-при Майами.

Валттери: К Майами готовится большое, очень большое обновление, так ведь?

Серхио: Огромное.

Валттери: Так что, «Мерседес», берегись, — сказали пилоты в трансляции для F1 TV, после чего рассмеялись.

После трёх этапов «Кадиллак» занимает 10-е место в Кубке конструкторов, опережая только «Астон Мартин». Лучшим результатом команды стало 13-е место 36-летнего финна во время Гран-при Китая. Оба пилота американской команды пока не набрали очков в сезоне.

