Видео: Макс Ферстаппен проводит приватные тесты на «Нюрбургринге»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен находится на трассе «Нюрбургринг», где проводит приватные тесты за рулём Mercedes-AMG GT3.

Тесты проходят при температуре 1°C и лёгком снегопаде. Нидерландский гонщик продолжает подготовку к «24-часовой гонке на Нюрбургринге», запланированной на 14-17 мая.

Ранее он официально подтвердил участие в марафоне в составе собственной команды «Ферстаппен Рейсинг». Из-за отмены Гран-при Саудовской Аравии и Бахрейна у пилота «Ред Булл» образовалось «окно» для дополнительных выездов, однако гонку NLS3 11 апреля он пропустит из-за занятости команды. При этом участие в квалификационных заездах 18-19 апреля остаётся вероятным.