Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» проведёт серию тестов в Муджелло, Фьорано и Монце в паузу перед Гран-при Майами

«Феррари» проведёт серию тестов на трассах «Муджелло», «Фьорано» и «Монца» после отмены Гран-при Бахрейна и переноса Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает Autoracer.

По информации итальянского источника, 1 и 2 апреля в Муджелло пройдут приватные тесты TPC на старых болидах с участием резервных пилотов Антонио Джовинацци, Артура Леклера и Антонио Фуоко. 9-10 апреля в условиях искусственно созданного дождя в Фьорано будет задействована уже нынешняя SF-26, возможно, с участием одного из основных гонщиков.

Крупный пакет обновлений, обещанный к Гран-при Майами, протестируют во время 200-километрового съёмочного дня в Монце 22 апреля. Autoracer также сообщает, что аналогичные тесты могут провести и другие команды в отдельные дни.

Материалы по теме
В «Феррари» рассчитывают сократить отставание от «Мерседеса» за счёт нового ПО в Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android