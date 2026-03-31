«Феррари» проведёт серию тестов в Муджелло, Фьорано и Монце в паузу перед Гран-при Майами

«Феррари» проведёт серию тестов на трассах «Муджелло», «Фьорано» и «Монца» после отмены Гран-при Бахрейна и переноса Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает Autoracer.

По информации итальянского источника, 1 и 2 апреля в Муджелло пройдут приватные тесты TPC на старых болидах с участием резервных пилотов Антонио Джовинацци, Артура Леклера и Антонио Фуоко. 9-10 апреля в условиях искусственно созданного дождя в Фьорано будет задействована уже нынешняя SF-26, возможно, с участием одного из основных гонщиков.

Крупный пакет обновлений, обещанный к Гран-при Майами, протестируют во время 200-километрового съёмочного дня в Монце 22 апреля. Autoracer также сообщает, что аналогичные тесты могут провести и другие команды в отдельные дни.