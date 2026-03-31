Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Авто Новости

Алонсо — о будущем в Ф-1: если машина будет неконкурентоспособной, проведу ещё один сезон

Алонсо — о будущем в Ф-1: если машина будет неконкурентоспособной, проведу ещё один сезон
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо допустил возможность продления карьеры в Формуле-1 на 2027 год, несмотря на то что его текущий контракт истекает по окончании сезона-2026.

«Я всё ещё чувствую себя конкурентоспособным и быстрым, и люблю то, что делаю. Когда я в Испании, я катаюсь на картах с детьми 9, 12 и 15 лет и соревнуюсь с ними на том же уровне духа. Я не хочу завершать карьеру в Ф-1 плохо. Если машина будет неконкурентоспособной, придётся провести ещё один сезон.

Первые две гонки были сложными, эта гонка тоже. Следующие 10 гонок будут трудными. Перемены не происходят мгновенно. Переднюю половину сезона будет тяжело пройти, надеюсь, что во второй половине станет лучше.

В Формуле-1 изменения не случаются за одну ночь. Придётся ждать несколько месяцев, ситуация останется прежней как минимум до лета», — приводит слова Алонсо издание F1-Gate.

