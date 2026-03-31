На «Игоре Драйв» впервые пройдёт восьмичасовая гонка «1000 километров»

В рамках фестиваля ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 состоится новая гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв», которая получила статус чемпионата Санкт-Петербурга.

Марафон пройдёт в формате восьмичасовой гонки и будет состоять из двух частей: первая — два часа плюс один круг, вторая — шесть часов плюс один круг. Перерыв между сегментами составит два часа. Стартовая решётка первой части будет сформирована по итогам квалификации, второй — по результатам первой части, при этом временные отрывы обнулятся, но отставание в круг и более сохранится. По ходу гонки экипажи должны провести шесть обязательных пит-стопов: один в первой части и пять во второй.

В соревновании примут участие автомобили четырёх категорий: спортпрототипы CN, а также классы GT3, GT4 и Туринг (TCR). За победу в абсолютном зачёте будут бороться экипажи на машинах категорий CN и GT3. В каждой категории определят победителей и призёров, при этом в абсолюте награду получит только победитель, которому вручат переходящий кубок.

В состав экипажа могут входить от двух до четырёх пилотов. Во время первой части за рулём должны побывать минимум два гонщика, при этом каждый обязан провести на трассе от 20 до 90 минут. Во второй части участие должны принять все заявленные пилоты: минимальное время за рулём составит 50 минут, максимальное — 240 минут, а непрерывный отрезок не может превышать 140 минут.

Заявки на участие в марафоне уже принимаются. Гонка станет частью программы фестиваля ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв, который включает автоспортивные соревнования, выставку «Автокультура» и концертную программу.