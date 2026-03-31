В «Феррари» ожидают обновление двигателя не раньше середины июня — Corriere della Sera

По информации итальянского издания Corriere della Sera, в «Феррари» рассчитывают представить обновлённый двигатель не раньше середины июня — на Гран-при Испании, в Барселоне. Также отмечается, что новинка может появиться примерно к шестому этапу сезона-2026.

Ранее руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр признал отставание от конкурентов на прямых, однако отметил, что до активации механизма ADUO команда не сможет вносить изменения в силовую установку.

«Очевидно, мы не можем привезти ничего нового по двигателю в Майами, сосредоточимся на других аспектах», — приводит слова пилота команды Шарля Леклера Corriere della Sera.

Система ADUO, позволяющая командам дорабатывать силовые установки при отставании от эталонного уровня, должна быть активирована после шестого этапа сезона. Вопрос о точной дате её введения остаётся открытым и может зависеть от календаря чемпионата.

Материалы по теме
«Феррари» проведёт серию тестов в Муджелло, Фьорано и Монце в паузу перед Гран-при Майами
