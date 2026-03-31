Пилотам могут разрешить самим решать, где использовать активную аэродинамику — The Race

В Формуле-1 обсуждают возможные изменения регламента активной аэродинамики, которые могут помочь решить проблемы с квалификацией в сезоне 2026 года. Об этом сообщает The Race.

По информации источника, вопрос будет рассмотрен на встрече с участием руководства чемпионата, представителей команд и производителей силовых установок, которая состоится 9 апреля. Одной из ключевых тем станет необходимость улучшения формата квалификации на фоне требований к управлению энергией, а также значительных перепадов скоростей между болидами на прямых.

Отмечается, что одной из причин обсуждений стала авария британского пилота Оливера Бермана на Гран-при Японии, произошедшая из-за разницы скоростей между машинами, достигавшей 50 км/ч. Помимо вопросов безопасности, в чемпионате также обеспокоены тем, что гонщикам приходится экономить энергию на быстрых кругах, что влияет на характер квалификационных заездов.

Среди предложенных мер — снижение лимита рекуперации энергии за круг, который составляет около 9 МДж. Рассматривается вариант уменьшения этого показателя до 6 МДж, что может сократить необходимость в тактике lift-and-coast. Однако, по оценкам, это приведёт к увеличению времени круга примерно на две секунды.

В качестве альтернативы обсуждается расширение использования режима активной аэродинамики, который сейчас разрешён только на отдельных участках трассы. Если позволить пилотам активировать его в квалификации по своему усмотрению на большей части круга, это снизит потребность в энергии батарей и увеличит скорость на разгонах. Сейчас изучается техническая возможность таких изменений.

Также обсуждалась возможность увеличения расхода топлива в квалификации, однако, как отмечает источник, подобные изменения в краткосрочной перспективе считаются малореализуемыми из-за риска влияния на надёжность силовых установок.