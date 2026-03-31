Исак Хаджар: атмосфера в «Ред Булл» после старта сезона-2026 не лучшая

Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о положении команды после Гран-при Японии.

«Это была очень длинная гонка. Я хорошо стартовал и боролся с Пьером Гасли на первом круге именно так, как хотел. Но на прямой старт-финиш я очень рано остался без заряда батареи, и после этого меня начали обгонять почти на каждом круге, пока я пытался восстановить энергию. Я просто застрял на некоторое время позади, так что в машине было не очень приятно.

Атмосфера не лучшая. Но все сосредоточены на том, чтобы понять, что происходит. Надеюсь, следующая версия машины действительно даст эффект. Вот и всё», — приводит слова Хаджара официальный сайт Формулы-1.

На трассе «Сузука» Хаджар стартовал восьмым, однако завершил гонку на 12-й позиции и не набрал очков. Его напарник, четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, финишировал восьмым. После трёх этапов сезона «Ред Булл» занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 16 очков.