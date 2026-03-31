Стролл пошутил о чемпионате «Астон Мартин» после битвы с Алонсо за последнее место

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл иронично прокомментировал борьбу с напарником Фернандо Алонсо по ходу Гран-при Японии, назвав их противостояние чемпионатом «Астон Мартин».

Стролл сошёл на 31-м круге из-за утечки воды, а Алонсо финишировал 18-м, отстав на круг. Для британской команды это стало первым финишем в сезоне.

«Я получал удовольствие от гонки — это отличная трасса для вождения, так что я наслаждался кругами на этом уникальном автодроме и небольшой дуэлью между «Астон Мартин» с Фернандо на последнем и предпоследнем кругах. Я обогнал его, и мы с ним боролись на нашем маленьком чемпионате «Астон Мартин — Хонда» на протяжении 30 кругов или около того, что было очень весело», — приводит слова Лэнса издание Crash.net.