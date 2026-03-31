Авто Новости

Гасли заявил, что в обсуждении новых правил Формулы-1 слишком много негатива

Гасли заявил, что в обсуждении новых правил Формулы-1 слишком много негатива
Пилот «Альпин» Пьер Гасли считает, что в дискуссиях вокруг новых правил Формулы-1 слишком много негатива, который затмевает мастерство гонщиков.

Француз квалифицировался седьмым на Гран-при Японии и сохранил позицию в гонке, несмотря на прессинг Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Честно говоря, мне кажется, что вокруг этого вопроса слишком много негатива, и мне это не нравится. Потому что я действительно считаю, что мы по-прежнему слишком многое отнимаем у гонщиков. Когда ты едешь в первом секторе и у тебя есть определённое сцепление, батарея и всё остальное не имеют особого значения — тебе всё равно приходится работать на пределе того сцепления, которое у тебя есть. Но да, я определённо согласен с тем, что чувствуют другие: прямая, управление батареей и так далее.

Как я уже говорил, я верю в Формулу-1. Думаю, мы все согласны с тем, что видим одно и то же. Мы все говорим на одном языке. Мы все хотим, чтобы этот спорт был настолько хорош, насколько это возможно, и я уверен, что мы поступим наилучшим образом.

Это нечто совершенно новое в этом году. Раньше у нас этого не было, и между силовыми установками существуют совершенно разные стратегии. Думаю, мы все согласны, что всё это требует некоторого пересмотра. И я уверен, что за четыре-пять недель перерыва все постараются извлечь из этого максимум пользы, чтобы привести Формулу-1 в лучшую форму», — приводит слова Гасли издание Crash.net.

