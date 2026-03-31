Алонсо оценил шутку Стролла о чемпионате «Астон Мартин» на Гран-при Японии

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал ироничное высказывание напарника канадца Лэнса Стролла, который назвал их борьбу по ходу Гран-при Японии чемпионатом «Астон Мартин».

«Перед гонкой мы говорили о том, что, возможно, наша гонка будет немного более одиночной, и, если обе машины будут ехать вместе, это может дать нам полезную информацию с точки зрения расхода энергии и разных настроек двигателя, так что было даже весело. К сожалению, ему пришлось сойти с дистанции и мы пропустили вторую часть веселья», — приводит слова Алонсо издание Crash.net.

Материалы по теме Стролл пошутил о чемпионате «Астон Мартин» после битвы с Алонсо за последнее место

