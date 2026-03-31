Алонсо оценил шутку Стролла о чемпионате «Астон Мартин» на Гран-при Японии
Поделиться
Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал ироничное высказывание напарника канадца Лэнса Стролла, который назвал их борьбу по ходу Гран-при Японии чемпионатом «Астон Мартин».
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Перед гонкой мы говорили о том, что, возможно, наша гонка будет немного более одиночной, и, если обе машины будут ехать вместе, это может дать нам полезную информацию с точки зрения расхода энергии и разных настроек двигателя, так что было даже весело. К сожалению, ему пришлось сойти с дистанции и мы пропустили вторую часть веселья», — приводит слова Алонсо издание Crash.net.
Комментарии
- 31 марта 2026
-
15:17
-
15:06
-
14:55
-
13:49
-
13:15
-
13:03
-
12:55
-
11:47
-
11:35
-
11:22
-
10:59
-
10:45
-
10:38
-
10:02
-
09:54
-
09:35
-
00:43
- 30 марта 2026
-
23:59
-
23:34
-
22:55
-
22:45
-
21:49
-
21:07
-
20:41
-
19:57
-
19:43
-
18:43
-
18:17
-
17:58
-
17:32
-
16:50
-
16:27
-
15:48
-
15:30
-
15:00