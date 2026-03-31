Аня Тейлор-Джой — о дружбе с Хэмилтоном: он до сих пор не простил мне партию в «Монополии»

Американо-британская актриса Аня Тейлор-Джой, известная по сериалу «Ход королевы», рассказала о дружбе с гонщиком «Феррари» и семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, поделившись забавными подробностями их совместного досуга.
«На Рождество мы играли в шахматы. Это заняло несколько дней. Льюис выиграл [...] Я абсолютно серьёзно. Хотя мы оба очень соперничаем, он учит меня играть в нарды. А вот в «Монополии» он действительно блещет. Думаю, он до сих пор не простил меня за нашу последнюю партию в «Монополию», — сказала Тейлор-Джой в интервью для Viaplay.
