В «Макларене» призвали изменить правила после аварии в Японии с участием Оливера Бермана

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что ФИА и Формула-1 несут ответственность за внесение изменений в регламент после аварии Оливера Бермана из «Хааса» на Гран-при Японии.

«Когда речь идёт об инциденте с Оливером, в этой ситуации, когда вы знаете, что разница в скорости может быть такой большой, это не сюрприз. Мы уже говорили на тестах, что это должно быть в повестке ФИА в части аспектов регламента 2026 года, которые необходимо улучшить. Мы не хотим ждать, пока что-то случится, чтобы принять меры. И в Японии кое-что случилось. Оливер отделался синяками, но ничего серьёзного.

У нас есть ответственность принять меры с точки зрения безопасности, которые необходимы и должны быть реализованы», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

Встреча ФИА, команд и производителей двигателей по возможным изменениям регламента запланирована на 9 апреля.

