Ферстаппен может уйти из Ф-1 в 2027 году, но сохранить контракт с «Ред Булл» — источник

Руководство «Ред Булл» рассматривает возможность выплачивать Максу Ферстаппену сумму по его действующему контракту в случае, если четырёхкратный чемпион мира решит приостановить карьеру в Формуле-1 после окончания сезона-2026, сообщает The Telegraph. По данным издания, речь идёт £ 60 млн (около $ 79,2 млн) в год.

Для сравнения: в 2025 году нидерландский гонщик заработал $ 76 млн ($ 65 млн — базовая зарплата, $ 11 млн — бонусы). Таким образом, даже в случае ухода из чемпионата его доход может остаться на прежнем уровне.

После Гран-при Японии, где нидерландец финишировал восьмым и вновь раскритиковал новый регламент, в команде всерьёз задумались о риске досрочного расторжения контракта, который действует до конца 2028 года. У Ферстаппена есть пункт, позволяющий уйти, если к летнему перерыву он будет занимать третье место или ниже в личном зачёте. Сейчас он идёт девятым с 12 очками.

По информации издания, «Ред Булл» может предложить гонщику творческий отпуск на сезон-2027, сохранив за ним зарплату. За это время Ферстаппен сможет выступать в других сериях, включая «24 часа Ле-Мана», а в случае изменения правил в Формуле-1 вернуться в австрийскую команду. Однако даже такая схема не гарантирует его возвращения в «Ред Булл», если команда не докажет свою конкурентоспособность в 2027 году.