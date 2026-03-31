Бинотто оценил работу «Ауди» на Гран-при Японии без Уитли
Глава проекта «Ауди» Маттиа Бинотто оценил выступление команды на Гран-при Японии, который прошёл без участия бывшего руководителя Джонатана Уитли.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Команда осталась сосредоточенной, с операционной точки зрения мы отработали очень хорошо. Это показывает, что дело не в одном человеке, а в команде. Поэтому я не переживаю за будущее из-за отдельных людей. Если посмотреть на нашу работу, это было отличное командное выступление — пит-стопы прошли на высоком уровне, в целом всё было хорошо организовано», — приводит слова Бинотто портал Crash.net
На Гран-при Японии пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг занял 11-е место, его напарник Габриэл Бортолето расположился на две строчки ниже.
