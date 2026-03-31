Хаджар назвал главную проблему «Ред Булл»

Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар рассказал о главной проблеме команды после Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Единственный плюс в том, что можем выжимать максимум из машины. Но у нас нет понимания, как сделать её действительно быстрой. У нас хороший мотор, с ним всё в порядке. Проблема в шасси – оно просто ужасное, машина медленная в поворотах», – приводит слова Хаджара издание Planet F1.

Француз завершил гонку на 12-м месте. Его напарник, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, занял восьмое место в итоговом протоколе. После трёх этапов сезона «Ред Булл» занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 16 очков.

Материалы по теме
Ферстаппен объяснил, почему мысли об уходе из Ф-1 не связаны с плохой машиной «Ред Булл»
