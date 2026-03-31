Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис ответил, удастся ли «Ред Булл» резко подтянуться к лидерам на Гран-при Майами

Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что обновления, которые команда планирует произвести на этапе в Майами, несильно сократят отставание от лидеров.

«Не думаю, что стоит ждать резкого сокращения отставания — оно действительно большое. Нам нужно хотя бы получить машину, на которой пилоты снова смогут ехать на пределе и понять реальную разницу с соперниками в этих условиях. А дальше только обычная работа по развитию до конца сезона. Нам нужно время, чтобы прогнать данные через аэродинамическую трубу и симулятор, проверить разные сценарии. Всем этим можно заняться без гоночных уикендов.

Это не значит, что мы приедем в Майами — и вдруг всё само собой починится. Нет. Но я уверен, что команда сможет разобраться в проблемах и начать привозить обновления уже к Майами. А дальше всё покажет трасса и время на круге, тогда и станет ясно, движемся ли мы в правильном направлении», — приводит слова Мекиса издание Sky Sports.

Материалы по теме
Исак Хаджар: атмосфера в «Ред Булл» после старта сезона-2026 не лучшая
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android