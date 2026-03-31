Мекис ответил, удастся ли «Ред Булл» резко подтянуться к лидерам на Гран-при Майами

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что обновления, которые команда планирует произвести на этапе в Майами, несильно сократят отставание от лидеров.

«Не думаю, что стоит ждать резкого сокращения отставания — оно действительно большое. Нам нужно хотя бы получить машину, на которой пилоты снова смогут ехать на пределе и понять реальную разницу с соперниками в этих условиях. А дальше только обычная работа по развитию до конца сезона. Нам нужно время, чтобы прогнать данные через аэродинамическую трубу и симулятор, проверить разные сценарии. Всем этим можно заняться без гоночных уикендов.

Это не значит, что мы приедем в Майами — и вдруг всё само собой починится. Нет. Но я уверен, что команда сможет разобраться в проблемах и начать привозить обновления уже к Майами. А дальше всё покажет трасса и время на круге, тогда и станет ясно, движемся ли мы в правильном направлении», — приводит слова Мекиса издание Sky Sports.