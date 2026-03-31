«Феррари» и «Мерседес» не хотят вносить поправки в новый регламент — Marca

«Феррари» и «Мерседес» выступают против внесения изменений в действующий регламент Формулы-1 в текущем сезоне, несмотря на недовольство пилотов, сообщает Marca.

По информации источника, большинство гонщиков критически относятся к текущим правилам, однако представители ведущих команд не могут открыто выражать свою позицию. Пилоты недовольны тем, как работает система управления силовой установкой, из-за чего в отдельные моменты теряется мощность и снижается контроль над машиной.

В краткосрочной перспективе обсуждаются возможные изменения, включая ограничение использования электрической энергии в квалификации. Однако, как подчёркивает источник, серьёзные корректировки регламента вряд ли произойдут раньше 2027 года.

Материалы по теме
В «Феррари» ожидают обновление двигателя не раньше середины июня — Corriere della Sera
