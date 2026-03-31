Вольф: Формула-1 становится ближе к настоящим гонкам

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф публично поддержал новый регламент Формулы-1 на фоне критики со стороны части участников чемпионата.

«Формула-1 меняется и становится ближе к настоящим гонкам. Сейчас один пилот в какой-то момент заряжает энергию, другой – использует её, за счёт этого борьба становится интереснее. Никто не может сказать, что в этих гонках нет красоты. Вы согласны? Только консерваторы и те, кто застрял в прошлом, могут быть этим недовольны.

При этом для меня проблема не в самих гонках, с ними всё в порядке. Нам нужно поработать над квалификацией, этим мы займёмся в Лондоне», — приводит слова Вольфа портал Motorcyclesport.

