Леклер собрал собственную команду для анализа двигателя «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер создал собственную команду для анализа силовой установки, чтобы глубже разобраться в особенностях работы машины, утверждает аналитик Фредерико Альбано.

«Насколько знаю, он собрал отдельную команду, которая изучает данные, причём отдельно, необязательно внутри «Феррари». Люди буквально разбирают всё по косточкам, каждый нюанс работы силовой установки. По сути, он организовал целую группу у себя, чтобы вникнуть в каждую деталь.

И при этом он ещё молодой. У него были бы все основания устать от того, что у него никогда нет машины, способной побеждать, потому что все согласны: таланта у него достаточно, чтобы стать чемпионом.

Но вместо этого он настолько глубоко во всё вникает. И это, на мой взгляд, максимально серьёзный и профессиональный подход. Честно – снимаю шляпу. В моих глазах он очень сильно вырос», – рассказал Альбано в подкасте I Doppiati