Попов – об Антонелли: главное – не зазнаться
Комментатор Алексей Попов высказался о форме пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после Гран-при Японии.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Можно сказать, что он опять провалил старт и откатился до шестого места. А можно посмотреть с другой стороны: он был шестым и всё равно выиграл, причём уехал от всех и показал лучший круг. Две гонки подряд – два хет-трика: поул, лучший круг и победа. Всё складывается для него идеально. Но в такой ситуации главное – не зазнаться. Сезон длинный, и всё ещё может измениться», – сказал Попов в телеграм-канале First&Red.
19-летний пилот «Мерседеса» после своей победы на Гран-при Японии стал самым юным лидером личного зачёта за всю историю чемпионата.
Материалы по теме
