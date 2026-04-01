Попов – об Антонелли: главное – не зазнаться

Комментатор Алексей Попов высказался о форме пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после Гран-при Японии.

«Можно сказать, что он опять провалил старт и откатился до шестого места. А можно посмотреть с другой стороны: он был шестым и всё равно выиграл, причём уехал от всех и показал лучший круг. Две гонки подряд – два хет-трика: поул, лучший круг и победа. Всё складывается для него идеально. Но в такой ситуации главное – не зазнаться. Сезон длинный, и всё ещё может измениться», – сказал Попов в телеграм-канале First&Red.

19-летний пилот «Мерседеса» после своей победы на Гран-при Японии стал самым юным лидером личного зачёта за всю историю чемпионата.