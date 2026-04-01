Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Попов рассказал, в каком случае Пиастри мог побороться за победу на Гран-при Японии
Комментатор Алексей Попов рассказал, что помешало пилоту «Макларена» Оскару Пиастри вмешаться в борьбу за победу на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Оскар вырвался вперёд и лидерство потерял только на пит-стопах. Если бы не было сейфти-кара, то вполне возможно оверкатнуть Джордж бы его не смог. В первой части гонки Оскар контролировал ситуацию и создал отрыв. После рестарта за ним по очереди ехали Джордж, потом Льюис, Шарль, никто так его и не догнал. И тогда Оскар теоретически мог бы побороться за победу», – рассказал Попов в телеграм-канале First&Red.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смог стартовать в первых двух этапах сезона. После Гран-при Японии австралиец расположился на шестом месте в личном зачёте.

