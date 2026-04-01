Попов рассказал, в каком случае Пиастри мог побороться за победу на Гран-при Японии
Поделиться
Комментатор Алексей Попов рассказал, что помешало пилоту «Макларена» Оскару Пиастри вмешаться в борьбу за победу на Гран-при Японии.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Оскар вырвался вперёд и лидерство потерял только на пит-стопах. Если бы не было сейфти-кара, то вполне возможно оверкатнуть Джордж бы его не смог. В первой части гонки Оскар контролировал ситуацию и создал отрыв. После рестарта за ним по очереди ехали Джордж, потом Льюис, Шарль, никто так его и не догнал. И тогда Оскар теоретически мог бы побороться за победу», – рассказал Попов в телеграм-канале First&Red.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смог стартовать в первых двух этапах сезона. После Гран-при Японии австралиец расположился на шестом месте в личном зачёте.
Комментарии
- 1 апреля 2026
-
00:58
-
00:36
- 31 марта 2026
-
23:27
-
21:39
-
20:52
-
19:39
-
18:11
-
17:43
-
16:38
-
16:22
-
15:35
-
15:17
-
15:06
-
14:55
-
13:49
-
13:15
-
13:03
-
12:55
-
11:47
-
11:35
-
11:22
-
10:59
-
10:45
-
10:38
-
10:02
-
09:54
-
09:35
-
00:43
- 30 марта 2026
-
23:59
-
23:34
-
22:55
-
22:45
-
21:49
-
21:07
-
20:41