Попов рассказал, в каком случае Пиастри мог побороться за победу на Гран-при Японии

Комментатор Алексей Попов рассказал, что помешало пилоту «Макларена» Оскару Пиастри вмешаться в борьбу за победу на Гран-при Японии.

«Оскар вырвался вперёд и лидерство потерял только на пит-стопах. Если бы не было сейфти-кара, то вполне возможно оверкатнуть Джордж бы его не смог. В первой части гонки Оскар контролировал ситуацию и создал отрыв. После рестарта за ним по очереди ехали Джордж, потом Льюис, Шарль, никто так его и не догнал. И тогда Оскар теоретически мог бы побороться за победу», – рассказал Попов в телеграм-канале First&Red.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смог стартовать в первых двух этапах сезона. После Гран-при Японии австралиец расположился на шестом месте в личном зачёте.