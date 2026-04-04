Экс-пилот «Торо Россо» Спид рассказал, как получил увольнение из Ф-1 за оскорбление Тоста

Бывший гонщик «Торо Россо» Скотт Спид рассказал, что был уволен из Формулы-1 после того, как послал руководителя команды Франца Тоста.

«Я вернулся в боксы и пребывал в довольно хорошем настроении, потому что это было просто потрясающе. Не всё получилось, но первый круг оказался просто великолепным.

Я разговариваю со своим инженером, и Франц подходит и спрашивает: «Что случилось в первом повороте?» А я такой: «Что ты имеешь в виду?» Там стояли восемь машин — Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон… Я говорю: «Ну, то же самое, что и со всеми остальными. Мы попали в аквапланирование в повороте». А он говорит: «Нет, не со всеми, только с придурками».

Я послал его нахрен и ушёл. Наверное, я думал, что смогу сказать владельцу команды, чтобы он пошёл нахрен, и тогда всё будет в порядке. Но это не так. На следующих выходных в машине был Себастьян Феттель, и на этом всё закончилось», — сказал Спид в подкасте Dale Jr. Download.