The Race раскрыл список новинок, которые «Феррари» готовит к Гран-при Майами

The Race раскрыл список новинок, которые «Феррари» готовит к Гран-при Майами
Итальянская команда «Феррари» проведёт съёмочный день 22 апреля на трассе в Монце, где планирует обкатать часть обновлений перед Гран-при Майами, которое пройдёт с 1 по 3 мая. По информации The Race, за рулём поочерёдно будут работать Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Быстрая конфигурация трассы станет испытанием с точки зрения управления энергией.

Главным обновлением станет новое днище, которое изначально готовили к этапу в Бахрейне. Оно должно увеличить прижимную силу. Также команда планирует опробовать дополнительные аэродинамические элементы и решения по снижению веса. На первом американском этапе могут вновь появиться мини-крылья на «гало», которые уже тестировалось в Китае, но были сняты из-за несоответствия требованиям к материалам, и часть обновлений, связанных с охлаждением.

Кроме того, в «Феррари» продолжают работу над обновлённым задним крылом «Макарена». Текущая версия пока не обеспечивает необходимой стабильности, поэтому команда рассчитывает доработать конструкцию и протестировать её в Монце. Использование версии крыла в Майами остаётся под вопросом, поскольку формат со спринтом ограничивает время на тестирование новинок. Окончательное решение примут после заездов в Монце.

