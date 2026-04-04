Комацу призвал не торопиться с внесением изменений в регламент Формулы-1

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу заявил, что изменения в регламент Формулы-1 должны приниматься взвешенно, несмотря на проблемы, выявленные на старте сезона.

«Мы рассматриваем ситуацию со всех сторон, потому что если вносить изменения, то они должны быть правильными. Нельзя принимать поспешные решения, а потом через несколько гонок говорить, что это был неправильный выбор. Хорошо, что сейчас всё сообщество Формулы-1: команды, ФИА и сама Ф-1 работают вместе, открыто и прозрачно. Я не помню, чтобы это происходило на таком уровне раньше. Я уверен, что как сообщество мы найдём правильное решение для тех проблем, которые нужно исправить.

Мы уже начали действовать: например, сделали небольшой шаг в квалификации, сократив объём энергии, которую можно восстанавливать — это было хорошее решение. Определили несколько направлений. Небольшие изменения, не обязательно кардинальные, могут помочь решить те проблемы, которые мы видели в Мельбурне, Шанхае и теперь в Японии. Мы все вместе сейчас многому учимся, и, если внедрить эти, скажем так, относительно небольшие улучшения, можно серьёзно повысить и качество гонок, и безопасность», — приводит слова Комацу издание Motorsport.