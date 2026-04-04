«Ред Булл» может не получить право на доработку двигателя — Motorsport

«Ред Булл» может не получить право на доработку двигателя — Motorsport
Силовая установка Red Bull Powertrains может не соответствовать условиям для участия в программе ADUO, которая позволяет доработать двигатели во время сезона, сообщает итальянская редакция портала Motorsport.

Решение будет принято после Гран-при Майами, когда ФИА составит рейтинг мощности двигателей. Именно на его основе определят, какие производители смогут претендовать на участие в программе. При этом окончательная ясность по участникам ADUO появится ближе к этапу в Монако.

Как отмечается, ориентиром остаётся «Мерседес», чья силовая установка, по оценкам, выдаёт около 550-560 л. с. Для попадания в программу отставание должно составлять не менее 2% мощности.

Ожидается, что «Феррари», «Ауди» и «Хонда» смогут претендовать на участие в ADUO, тогда как ситуация с Red Bull Powertrains остаётся неопределённой. По данным источника, двигатель австрийской команды оказался более конкурентоспособным, чем предполагалось, что может лишить её доступа к программе.

