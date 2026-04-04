Чандхок: «Ред Булл» стал другой командой после ухода Хорнера и Марко

Чандхок: «Ред Булл» стал другой командой после ухода Хорнера и Марко
Эксперт Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок заявил, что атмосфера в «Ред Булл» изменилась после ухода руководителя Кристиана Хорнера и советника Хельмута Марко.

«Это сейчас совсем другая команда. Теперь нет Кристиана Хорнера, нет Хельмута Марко. Это первый полноценный сезон эпохи Лорана Мекиса в «Ред Булл». Мне кажется, обстановка стала менее напряжённой.

И тактика оказать такое давление и дать Лиаму Лоусону всего две гонки, чтобы доказать, что он достоин этого места, не сработала. Так это не работает. Теперь в команде другой подход, и я надеюсь, что с Исаком Хаджаром всё будет иначе. От него не требуется обыгрывать Макса. Ему нужно быть в одной-двух десятых позади него и просто держаться рядом. Чтобы в день, когда у Макса возникают проблемы или что-то идёт не так, он был там. Просто держаться сразу за ним, и пока он именно это и делает», — приводит слова Чандхока портал RacingNews365.

