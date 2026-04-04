Фернандо Алонсо раскрыл имя своего ребёнка

Пилот «Астон Мартин» и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо сообщил, как назвал своего сына.

«Сегодня мы узнали из «прессы», что у нашего сына другое имя. Мы же, видя его каждый день, продолжаем называть сына Леонард», — написал Алонсо в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что испанец назвал сына так же, как и себя — Фернандо, однако пилот опроверг эти сообщения и показал пропуск в паддок, который ему направила Формула-1 в качестве подарка.

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Для 44-летнего испанца это первый ребёнок. У его партнёрши Мелиссы Хименес это четвёртые роды — от предыдущего брака с футболистом Марком Бартрой у неё трое детей. Пара встречается около трёх лет и предпочитает не афишировать личную жизнь.

