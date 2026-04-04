Хюлькенберг — об энергии: с одной стороны весело, с другой — раздражает

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг подвёл итоги Гран-при Японии, где немец занял 11-е место.

«С этой всей историей с энергией — с одной стороны, это интересно и даже весело, но с другой — странно и раздражает. Ты идёшь в атаку, но приходится очень точно выбирать моменты. Очень легко перерасходовать энергию, словить сильную потерю мощности и превратиться в лёгкую добычу. Иногда разница в скорости просто огромная. Так что не знаю. По телевизору гонка, наверное, выглядела зрелищно, там много всего происходило, но изнутри это ощущается совсем иначе.

Если бы старт был нормальным, очки были вполне реальны, это расстраивает. Нужно с этим разобраться. Мы работаем над этим, но тут ещё много работы. Не знаю, была ли проблема с силовой установкой. Понимаю, что старт получился плохим, но деталей пока не знаю. Нужно всё посмотреть и обсудить с инженерами, очевидно, что-то там было», – приводит слова Хюлькенберга портал Crash.net.

