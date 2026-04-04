Гонщики Формулы-1 назвали Льюиса Хэмилтона главным кандидатом на участие в реалити-шоу

В рамках опроса, проведённого пресс-службой Формулы-1, пилоты ответили на несколько нестандартных вопросов друг о друге. Абсолютным лидером по числу упоминаний стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

На вопрос, кто из гонщиков скорее всего примет участие в реалити-шоу, Эстебан Окон, Ландо Норрис и Пьер Гасли ответили: «Льюис». Окон даже пошутил, что можно снимать «Семейство Хэмилтон» по аналогии с Кардашьянами.

Валттери Боттас также выбрал Хэмилтона как самого вероятного претендента на золотую медаль в спринте на 100 метров, назвав его сильным, взрывным и любителем много бегать. Кандидатуру британца как первого, кто оплатит общий счёт, назвали Оскар Пиастри, Серхио Перес, Карлос Сайнс, Эстебан Окон, Габриэль Бортолето и Фернандо Алонсо.