«Мы должны ценить его». Йос Ферстаппен поддержал Макса после критики новых болидов Ф-1

Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поддержал своего сына, после того как тот критично высказался насчёт новых болидов Ф-1. Кроме того, Йос отметил, что публика должна ценить честность Макса.

«Мне особенно приятно, что Макс говорит всё как есть. Так уж вышло, что он мой сын. Но думаю, что мы должны ценить тот факт, что такие гонщики всё ещё существуют. Это [Формула-1] ещё и политическая игра. Не всегда легко добиться перемен. Тото Вольф и «Мерседес» будут стараться как можно дольше придерживаться этих правил», — приводит слова Ферстаппена портал Sportskeeda.