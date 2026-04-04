Журналист: после ГП Японии Хэмилтон был в унылом состоянии, как в прошлом году

Автоспортивный журналист Лоуренс Барретто поделился мнением насчёт ментального настроя пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона после гонки Гран-при Японии, по итогам которой гонщик «Скудерии» финишировал шестым.

«Если бы вы спросили меня до Гран-при Японии [о настрое Льюиса Хэмилтона], то сказал бы, что язык его тела был потрясающим, честно говоря. Казалось, что к нему вернулось вдохновение. Он больше улыбался, в его глазах горел огонь. Он стал чуть более экспрессивным в разговорах, когда ему удавалось с кем-то пообщаться… Льюис был в лучшей форме, чем когда-либо, на мой взгляд. Мы взяли у него интервью, и он рассказал, что стал больше вкладываться в «Феррари».

Потому что у него была возможность поговорить с инженерами, рассказать им, чего он хочет от машины, чего он, очевидно, не мог сделать в прошлом году, поскольку это был его первый год в команде, а машины были ещё недоработаны.

Но потом наступили суббота и воскресенье. И я думаю, было очевидно — Хэмилтон разочаровался тем, чего смог добиться от машины как в квалификации, так и в гонке. Конечно, Шарль Леклер опередил его, что было непросто, тот первый подиум в составе «Феррари» в Китае, думаю, дал ему почувствовать, что он на верном пути. Но в Японии всё сложилось не в его пользу.

Полагаю, его поведение было ближе к тому унылому состоянию, которое Льюис демонстрировал в прошлом году, когда у «Феррари» всё складывалось непросто. Но я бы хотел сделать оговорку: в прошлом году в Сузуке у него были проблемы. И в целом у «Феррари» снова были проблемы с балансом. Так уж вышло, что Шарль Леклер может управлять машиной, которая чуть более резвая и свободная, в то время как Льюису не очень комфортно работать в таких условиях», — приводит слова Барретто портал F1oversteer.