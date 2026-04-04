Бывший пилот Ф-1 посоветовал Максу Ферстаппену уйти из Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен посоветовал четырёхкратному чемпиону Ф-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландцу Максу Ферстаппену уйти из «Королевских гонок», после того как тот неоднократно высказывал недовольство новым техническим регламентом.

«Если у тебя в Формуле-1 пропадает мотивация, то лучше уйти или хотя бы сделать перерыв. Так я и поступил. Этот спорт слишком опасен, если потерять концентрацию», — написал Френтцен на своей странице в социальной сети Х.

Ранее комментатор Алексей Попов поддержал Ферстаппена в том, что он выгнал журналиста с пресс-конференции в Японии.