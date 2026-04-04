Руководитель «Ред Булл» призвал изменить правила квалификации в Ф-1 с 2027 года

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что Формула-1 должна сосредоточиться на решении проблемы квалификации к сезону-2027.

«Есть одна вещь, в которой мы все согласны, думаю, все команды и спорт — ФИА, Формула-1 и гонщики — это то, что мы все хотели бы видеть квалификацию как максимально быструю, насколько это возможно. Это первое, на чём мы как спорт пытаемся сосредоточиться. Что произойдёт, как только вы улучшите или добьётесь того, что у вас будет максимально быстрая квалификация, вы автоматически получите гонку с потенциально меньшим количеством игровой тактики. Уровень этой тактики в гонке, вероятно, можно будет как следует решить. В боксах на этот счёт есть очень разные мнения. Самое важное, чтобы мы приблизились к максимально быстрой квалификации, это то, чего мы как спорт пытаемся достичь в данный момент», — цитирует Мекиса Crash.net.

Комиссия Формулы-1 встретится 9 апреля, чтобы обсудить итоги первых трёх этапов сезона. На повестке дня — формат квалификации, а также проблема огромной разницы в скорости между машинами.