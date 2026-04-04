«Если что-то не нравится, надо заняться чем-то другим». Хилл обратился к Ферстаппену

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 Деймон Хилл предположил, что пилоту «Ред Булл» нидерландцу Максу Ферстаппену следует сделать перерыв в карьере в «Королевских гонках».

«Если тебе что-то не нравится, нужно остановиться и заняться чем-то другим. Я не думаю, что Макс должен чувствовать себя обязанным это делать [продолжать выступать в Ф-1]. Возможно, ему будет сложнее, если говорит об уходе, чтобы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Мне не кажется, что это сработает.

При таком подходе люди просто скажут: «Ну, Макс, уходи и вернись, когда-нибудь». Я об этом, наверное, не думаю. И не всегда можно получить то, что хочешь.

Но Ферстаппену придётся с этим смириться. Он заработал кучу денег, стал недавно отцом и выступает в Ф-1 уже давно. Думаю, наступает момент, когда жевательная резинка немного теряет свой вкус. Так что, возможно, ему нужно сделать перерыв», — приводит слова Хилла портал Sportskeeda.