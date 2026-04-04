Монтойя: если бы Ферстаппен выигрывал гонки, ему было бы плевать на регламент

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя выразил уверенность в том, что четырёхкратный чемпион Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен скорее перейдёт в немецкий коллектив «Мерседес», чем уйдёт из «Королевских гонок». Кроме того, Монтойя отметил, что Максу было бы всё равно на изменения в правилах, если бы ему удавалось побеждать в гонках.

«В том положении, в котором сейчас находится Макс, — если бы он выигрывал гонки, ему было бы плевать на регламент. Проблема в том, что Ферстаппен понимает: его нынешнее положение неидеально. Думаю, в следующем году он скорее перейдёт в «Мерседес», чем уйдёт из спорта.

Он привык каждый год выигрывать гонки и быть конкурентоспособным, поэтому люди считали его великим Ферстаппеном. А теперь Макс оказался в ситуации, в которой никогда раньше не был, — в ситуации, когда в удачный день для него означает финишировать седьмым или восьмым», — приводит слова Монтойи портал F1oversteer.

